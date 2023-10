Em recuperação de cirurgia, Lula faz caminhadas e exercícios

A única ponderação é em relação a visitas e a orientação é que Lula não receba ninguém, além da equipe médica, por duas semanas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez caminhadas e exercícios na manhã desta terça-feira, 3, seguindo o protocolo de recuperação da cirurgia do quadril realizada na semana passada. À tarde, informou o Palácio do Planalto, o petista fará fisioterapia.

Na segunda-feira, 2, o cardiologista Roberto Kalil Filho, médico pessoal de Lula, afirmou, em entrevista à GloboNews que o chefe do Executivo poderá fazer despachos por telefone e reuniões por videoconferência. Lula, no entanto, costuma expressar sua preferência por conversas presenciais.

A única ponderação é em relação a visitas e a orientação é que Lula não receba ninguém, além da equipe médica, por duas semanas. A ideia é focar na recuperação e evitar contato com alguma doença e, com isso, retardar a recuperação das cirurgias.

Lula passou por uma artroplastia do quadril, cirurgia ortopédica, e uma blefaroplastia, cirurgia das pálpebras para tratar o excesso de pele na região dos olhos. O presidente teve alta hospitalar antecipada no domingo, 1º, e permanece no Palácio da Alvorada desde então.

