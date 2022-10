Em nova propaganda de Lula, Tebet diz que reeleição de Bolsonaro seria ‘mais fome’

A peça, intitulada “O que não queremos pro Brasil”, foi divulgada na tarde desta terça no perfil de Lula no YouTube

Victoria Azevedo

São Paulo, SP

Em novo vídeo divulgado pela campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (18), a senadora Simone Tebet (MDB), terceira colocada no primeiro turno, afirma que a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) significa “mais fome, mais miséria, mais desemprego” no Brasil.

“Uma reeleição do presidente Bolsonaro significaria mais inflação, comida mais cara, o poder de compra da classe média e da população mais humilde sendo corroída por essa inflação. Seria mais fome, mais miséria, mais desemprego. Tudo aquilo que nós não queremos para o Brasil”, diz Tebet no vídeo.

A peça, intitulada “O que não queremos pro Brasil”, foi divulgada na tarde desta terça no perfil de Lula no YouTube e tem duração de 19 segundos. Trata-se do segundo vídeo com a participação da senadora publicado pela campanha petista na internet.

No primeiro, divulgado na segunda (17), Tebet afirmou que o Brasil piorou durante o governo de Bolsonaro e que, apesar das diferenças, apoia o ex-presidente no segundo turno da eleição “pela democracia e o futuro do nosso país”.