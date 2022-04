Em jantar, Doria sugeriu que Temer fosse nome da terceira via a presidente

A frase foi interpretada por alguns tucanos como um desabafo de Doria num momento de pressão, em que tem a candidatura questionada

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Em jantar na última terça-feira (12) na casa do empresário Caco Azulgaray, o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) sugeriu a Michel Temer (MDB) que o ex-presidente fosse o nome da “terceira via” ao Planalto, como forma de solucionar o impasse das candidaturas de centro.

“Por que não o sr.?”, perguntou Doria em determinado momento da conversa, que também teve a presença, entre outros, da senadora Simone Tebet (MS), pré-candidata do MDB à Presidência. Segundo relatos, Temer deu um sorriso contido e disse que o tempo dele na Presidência já havia passado.

A frase foi interpretada por alguns tucanos como um desabafo de Doria num momento de pressão, em que tem a candidatura questionada internamente em sua própria legenda.

Outros viram como apenas um gesto de gentileza a Temer, sem intenção real de Doria de abrir mão da candidatura. Procurado pela reportagem, o ex-governador não quis se manifestar.

Na última sexta-feira (15), Doria anunciou a destituição do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, da coordenação de sua campanha presidencial, em razão de acenos feitos ao ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que perdeu a prévia tucana no ano passado.