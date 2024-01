Em Israel, ministro André Mendonça do STF publica mensagem contra Hamas

Mendonça também mudou sua foto de perfil para uma imagem do seu rosto em preto e branco

Durante visita a Israel, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), publicou em seu perfil no X (antigo Twitter) uma mensagem contra o grupo extremista Hamas. “Homens, mulheres, bebês, pessoas idosas, ainda sequestradas pelo Hamas”, diz a foto de capa que o ministro atualizou na rede.

Mendonça também mudou sua foto de perfil para uma imagem do seu rosto em preto e branco.

O ministro é pouco ativo nas redes sociais e sua última publicação no X havia sido feita em abril de 2021, antes de ele tomar posse no Supremo. Seu perfil tem 479 mil seguidores.

O ministro foi um dos convidados pela Confederação Israelita do Brasil (Conib) e a StandWithUs Brasil, que organizaram uma visita de magistrados a Israel.

O objetivo foi mostrar a situação do país, que vive um conflito com Hamas desde outubro do ano passado. A viagem é custeada integralmente pelas duas entidades.

Mendonça foi o único ministro do STF a viajar para Israel e está lá desde a segunda-feira, 22.

Estadão Conteúdo