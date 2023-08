Em entrevista, Bolsonaro critica prisões de auxiliares

Em um tom descontraído, Bolsonaro conversou com a repórter por pouco mais de uma hora, abordando as mais diversas questões

Em entrevista gravada no dia 1º de agosto e que foi ao ar no canal Te Atualizei ontem (13), o ex-presidente Jair Bolsonaro falou sobre as prisões de seus ex-auxiliares, o tenente-coronel Mauro Cid e o sargento Luis dos Reis, e afirmou que elas aconteceram com o intuito de pressionar por delações premiadas e prejudicá-lo

Os ex-ajudantes foram presos pela Polícia Federal no dia 3 de maio, em ação contra fraudes em cartões de vacina.

Em um tom descontraído, Bolsonaro conversou com a repórter por pouco mais de uma hora, abordando as mais diversas questões. Como foi gravado no início do mês, porém, não há informações sobre a última operação da PF, que aconteceu na sexta-feira (11), com o objetivo de investigar a comercialização de joias que teriam sido recebidas por Bolsonaro durante seu mandato na Presidência.

Sobre os presos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, o ex-presidente mostrou solidariedade. “A gente tem esperança de um bom final nisso [CPMI do 8 de Janeiro]. Logicamente, a gente não esquece o sofrimento das 200 e poucas pessoas. São 6 meses presos. Eu tenho 2 auxiliares meus diretos presos, 90 dias. Tem 2 que não eram diretos, mas estão presos ainda. São da ativa: o Cid e o sargento Reis. E cuja punição, se fossem culpados, podem até ser, eu não sei, não seria passível dessa preventiva que estão sofrendo agora”, disse ele.

Confira a entrevista completa: