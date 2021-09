Em dia útil, Leite prioriza discussão sobre pré-candidatura e omite live em SP

Foram três entrevistas, uma visita institucional à chinesa Huwaei e a inauguração de um hotel em Canela por videoconferência

Fábio Zanini

FolhaPress

Na corrida para ser o candidato a presidente pelo PSDB, o governador Eduardo Leite (RS) priorizou entrevistas e contatos empresariais em passagem por São Paulo, na última sexta-feira (27), dia útil. Nos eventos, sua campanha na prévia tucana foi um dos temas principais. Segundo a agenda divulgada por sua assessoria, foram três entrevistas, uma visita institucional à chinesa Huwaei e a inauguração de um hotel em Canela por videoconferência.



Uma live durante com 65 empresários e investidores, em que a eleição foi o assunto central, foi omitida. São Paulo é a base eleitoral de seu principal adversário interno, o governador João Doria.



A assessoria de Leite diz que o governador teve eventos oficiais no dia e que a live não foi divulgada porque era reservada. “A agenda do governador é pública, mas nem todos os compromissos do dia são colocados no material que é divulgado nos sites oficiais”, afirmou.