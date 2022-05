Em casamento de Lula e Janja, pista lota ao som de Anitta; saiba detalhes da festa

Todos seguiram para um salão, onde foi servido o jantar. O cardápio incluiu canapés de siri, carpaccio de carne com queijo meia cura

Cleo Guimarães

Rio de Janeiro, RJ

Anitta ainda não declarou seu voto mas ela esteve presente, de certa forma, na festa de casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 76, com a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, 55, na noite desta quarta-feira (18), em São Paulo. A pista de dança montada num espaço de eventos na zona sul da capital encheu quando a DJ contratada para animar os cerca de 150 convidados da noite tocou alguns dos sucessos da funkeira. Veja abaixo alguns detalhes da noite.

Depois da cerimônia, celebrada em cerca de dez minutos por dom Angélico Sândalo Bernardino (com o ex-governador e vice de chapa Geraldo Alckmin e a mulher, Lu Alckmin, sentados na primeira fila, junto à família do petista), Lula e Janja fizeram rápidos discursos.

Todos seguiram para um salão, onde foi servido o jantar. O cardápio incluiu canapés de siri, carpaccio de carne com queijo meia cura, pastel de lagostim, pastel de pupunha, cumbuquinhas de bobó de camarão com farofa de dendê, arroz de carne seca com manteiga de garrafa, além de uma ilha de pratos quentes e saladas.

Sobremesas: Mousse de chocolate com crocante de cacau, cocada de forno com calda de maracujá, sorvete de paçoca e minestrone de frutas.

As bordadeiras do Rio Grande do Norte que fizeram o vestido de noiva assinado por Helô Rocha aparecerem em um vídeo desejando boa sorte ao casal e agradecendo a oportunidade de mostrar seu trabalho.

A noite continuou com um show da banda da cantora paulista radicada no Paraná Rogeria Holtz. Janja foi ao palco e cantou “Luar do Sertão” olhando nos olhos de Lula.

Artistas eram maioria na pista ao som da DJ (mulher, por opção de Janja). Da política, quem dançou, além de Lula: a ex-prefeita Marta Suplicy, o senador Jaques Wagner, o ex-deputado e candidato ao governo do Rio Marcelo Freixo e o deputado federal Alexandre Padilha (“Dança bem”, atestou um convidado).

A trilha sonora era formada basicamente por música brasileira, e a pista encheu mesmo quando tocou o pagode “Cheia de Manias” (trecho: “Cheia de manias / Toda dengosa / Menina Bonita / Sabe que é gostosa…”), do grupo Raça Negra, além de sucessos da funkeira Anitta: “Show das Poderosas” e “Vai Malandra”.

Lula e Janja deixaram o casamento à 0h15, e a festa seguiu com os convidados até 3h30.