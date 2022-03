Em carta, entidades criticam exaltação ao golpe de 64 pelo atual governo

O golpe de 1964, que durou até 1985, é constantemente celebrado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e apoiadores

Fábio Zanini

Um grupo assinado por 89 entidades da sociedade civil divulgou nesta quinta-feira (31) um documento repudiando as tentativas de se celebrar o golpe militar ocorrido há exatos 58 anos, em 1964.

“O regime autoritário imposto pelo golpe militar de 1964 ceifou vidas, com cerca de 434 pessoas mortas, mais de 20 mil cidadãos e cidadãs brasileiras torturadas, além da perseguição e do afastamento da vida pública de quase 5.000 representantes políticos em todo país. A censura imposta a estudantes, jornalistas, artistas e intelectuais deixou cicatrizes profundas nas instituições e na sociedade brasileiras”, diz o documento, que é coordenado pelo Pacto Pela Democracia, espécie de guarda-chuvas de diversas entidades. A íntegra pode ser lida no site

O golpe de 1964, que durou até 1985, é constantemente celebrado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e apoiadores, que o exaltam como tendo salvado o Brasil de uma hipotética “ameaça comunista”.

A grande maioria dos historiadores, no entanto, considera que esse fantasma vermelho foi apenas um pretexto para a derrubada do presidente João Goulart.

“O período recente da história brasileira tem sido marcado por ataques à democracia e às instituições com perseguição de opositores e vozes dissidentes, como membros da sociedade civil organizada, jornalistas, artistas e ativistas. Todos os pilares democráticos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 vêm sendo ampla e gravemente atacados pelo atual governo federal ao longo dos últimos três anos, sendo o processo eleitoral um alvo recorrente e primordial de tais investidas”, afirma o documento.