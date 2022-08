Em ato de Lula, Boulos chama Bolsonaro de ‘vagabundo’ e ‘miliciano’

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou no ato que a eleição deste ano será para “salvar a democracia”

O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos (PSOL), candidato a deputado federal, chamou o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) de “vagabundo” e “miliciano”.

“Vai parar na cadeia aquele vagabundo miliciano. É por isso que eles estão com medo”, declarou Boulos em São Paulo, no comício do candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que acontece neste sábado no Vale do Anhangabaú.

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou no ato que a eleição deste ano será para “salvar a democracia”. “É a eleição em que vamos colocar povo na centralidade das políticas públicas e orçamento da União”, declarou a dirigente.

