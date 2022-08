Lula lançará nova versão de jingle com produção de Janja em comício em SP

A nova faixa incorporou notas de forró e ganhou clipe gravado em todas as capitais dos estados do Nordeste

Mônica Bergamo

O candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançará neste sábado (20) uma nova versão de seu jingle de campanha, “Sem Medo de Ser Feliz”. A peça será apresentada pela primeira vez ao público, e também ao ex-presidente, durante comício no vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo.

A nova faixa incorporou notas de forró e ganhou clipe gravado em todas as capitais dos estados do Nordeste, além das cidades de Olinda e Garanhuns, onde nasceu o petista. A produção é assinada pela esposa de Lula, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, e pelo fotógrafo Ricardo Stuckert. A música é de Leonardo Leone.

“Sem Medo de Ser Feliz” se baseia na versão original que Hilton Acioli compôs para a corrida presidencial em 1989. Na época, participaram do clipe da música artistas como Chico Buarque, Gal Costa, Beth Carvalho e atores globais.

Acioli é um dos artistas convidados para a nova versão com produção de Janja. Ele participou da gravação do clipe que será lançado neste sábado.

Em maio deste ano, nomes como Chico César, Lenine, Maria Rita, Duda Beat, Otto e Teresa Cristina participaram da primeira reedição do jingle, assim como filhos e netos de Gilberto Gil -caso de Flor Gil e dos integrantes do trio Gilson.

Como mostrou o Painel, da Folha de S.Paulo a escolha do vale do Anhangabaú para o ato de campanha deste sábado está marcada pelo simbolismo. Em abril de 1984, milhares de pessoas ocuparam o espaço para o comício das Diretas Já, movimento que pedia o fim da ditadura militar (1964-1985) e a volta de eleições diretas para presidente.