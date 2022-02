Elena Landau vai coordenar programa econômico de Simone Tebet para Presidência

Elena Landau foi diretora de desestatização do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) de 1994 a 1996

A senadora Simone Tebet (MDB-MS), pré-candidata à presidência da República, anunciou nesta quinta-feira (3) o nome da economista e advogada Elena Landau para coordenar a área econômica de sua campanha.

Elena Landau foi diretora de desestatização do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) de 1994 a 1996 e uma das responsáveis pelo programa de privatizações dos governos Itamar Franco e FHC.

Ela também é presidente do Conselho acadêmico do movimento Livres, ao qual se juntou após deixar o PSDB, e sócia do escritório de advocacia Sérgio Bermudes.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo no final de 2019, afirmou que o governo atual não tem obtido grandes avanços que possam ser considerados uma agenda verdadeiramente liberal na área econômica e classificou a gestão Jair Bolsonaro (PL) como um “retrocesso civilizatório”.

Em 2017, Landau deixou o PSDB depois de 25 anos no partido. Ela se juntou ao Livres, movimento criado em 2015. O grupo chegou a ser parte do PSL, mas deixou o partido após a filiação de Bolsonaro.

O PSDB deu início a negociações com o MDB para a formação de uma federação partidária na eleição de 2022. Caso a federação se concretize, um dos presidenciáveis das siglas, o governador João Doria (PSDB) ou Tebet, teria que abrir mão de sua candidatura.

Entre aliados de Tebet, a expectativa é a de que ela dispare nas pesquisas por ser menos rejeitada que Doria, e assim atraia o tucano para sua vice.