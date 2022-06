Eleitor de Ciro é contra armas e se importa mais com economia ao votar, mostra

A margem de erro total é de dois pontos percentuais, para mais ou menos. É importante ponderar, porém, que ela aumenta

Os eleitores que pretendem escolher o pré-candidato Ciro Gomes (PDT) no pleito de outubro são majoritariamente contra o armamento da população e se importam muito com a situação econômica do país na hora de decidir o voto para presidente.

Eles têm um alto índice de confiança nas urnas eletrônicas, mas ainda assim metade acha que as Forças Armadas devem participar da contagem. Também declaram índices mais altos de vacinação contra a Covid-19 com dose de reforço e acham que a pandemia está em parte controlada.

No geral, os apoiadores do pedetista têm opiniões sobre economia, armas, pandemia e urnas eletrônicas que orbitam entre os simpatizantes de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Jair Bolsonaro (PL), mas se aproximam mais das opiniões do eleitorado à esquerda.

Veja abaixo o que pensam as pessoas que veem Ciro como primeira opção sobre esses quatro temas e entenda seu perfil, em geral mais branco, mais escolarizado e com renda mais elevada, se destacando entre os funcionários públicos e os desempregados que não buscam emprego.

Os assuntos foram questionados na última pesquisa Datafolha, feita com 2.556 pessoas acima de 16 anos em 181 cidades de todo o país na última quarta (25) e quinta-feira (26). O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-05166/2022.

A margem de erro total é de dois pontos percentuais, para mais ou menos. É importante ponderar, porém, que ela aumenta quando se considera apenas os que votarão em cada candidato. Dentro dessa amostra, são 1.234 a favor de Lula, 693 a favor de Bolsonaro e 179 a favor de Ciro, que portanto tem uma margem maior.

