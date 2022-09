Eleições 2022: Bolsonaro faz motociata com Tarcísio na garupa em Campinas

Tarcísio veste uma camisa da seleção de futebol, em que nas costas se lê: “Tarcísio é 10”. Nenhum dos dois usava capacete

O presidente Jair Bolsonaro, que veste uma camisa amarela, foi cumprimentado por apoiadores que o aguardavam ao som de “mito, mito” e “primeiro turno, primeiro turno” antes de comício para reeleição realizado no Largo do Rosário, região central de Campinas, interior de São Paulo. As imagens do evento estão sendo transmitidas pela página de Bolsonaro em suas redes sociais.

Depois, participou de uma motociata pela cidade, levando o candidato a governador de São Paulo que foi seu ministro, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na garupa. Tarcísio veste uma camisa da seleção de futebol, em que nas costas se lê: “Tarcísio é 10”. Nenhum dos dois usava capacete.

Enquanto aguardavam a chegada do presidente, apoiadores que estavam no Largo do Rosário faziam ataques ao adversário e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao PT. No carro de som, o locutor dizia aos manifestantes que, na Argentina, a população está comendo gatos e cachorros por causa da crise econômica do país. O vizinho é liderado por um presidente de esquerda, claro desafeto de Bolsonaro.

Estadão conteúdo