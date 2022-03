Eduardo Paes será presidente do Brasil, diz Kassab em evento do PSD

Pré-candidato ao governo fluminense, Felipe Santa Cruz também indicou os planos nacionais do prefeito

Fábio Zanini

Rio de Janeiro, RJ

O evento de filiação do ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, ao PSD se transformou no palco inicial da tentativa de nacionalização dos planos políticos futuros do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).

O presidente do nacional do partido, Gilberto Kassab, afirmou no evento realizado neste domingo (13) num hotel do centro do Rio de Janeiro que o prefeito “será presidente da República”.

“As pessoas me consideram um bom analista da política. A gente erra muito, mas também tem acertado muito. Posso afirmar para vocês que em breve, daqui a alguns anos, o Eduardo será presidente da República do Brasil”, disse Kassab.

Pré-candidato ao governo fluminense, Felipe Santa Cruz também indicou os planos nacionais do prefeito.

“Um dia vou ter a honra e a alegria como brasileiro de entrar no Palácio do Planalto e esse homem [Eduardo Paes] vai estar sentado lá”, afirmou o ex-presidente da OAB.

Os dois verbalizaram planos que vêm sendo debatidos no círculo mais próximo do prefeito para as futuras disputas eleitorais pós-2022.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Paes aliou-se ao PDT e tem tentado consolidar uma terceira via no estado, cuja disputa parecia se encaminhar para uma polarização entre o deputado federal Marcelo Freixo (PSB), apoiado pelo ex-presidente Lula, e o governador Cláudio Castro (PL), aliado do presidente Jair Bolsonaro.

O prefeito é um dos entusiastas da pré-candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, à Presidência este ano. O gaúcho ainda decide se vai migrar do PSDB para o PSD a fim de disputar o cargo.

Paes se esquivou dos planos nacionais futuros em entrevista após o evento.

“Quando eu comecei na política, ouvia um negócio desses eu nem dormia. Saia todo garboso pelas ruas. Agora quando ouço um negócio desse, fico apavorado e nem ligo. É carinho dos companheiros. Se eu terminar minha carreira política como prefeito, estarei muito feliz.”