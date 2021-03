Eduardo Bolsonaro demonstra apoio a Ernesto Araújo

Deputado retuitou mensagens publicadas por Ernesto de ataque à Kátia Abreu

O deputado federal Eduardo Bolsonaro demonstrou apoio ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Na noite de domingo (28), Eduardo retuitou palavras de Ernesto que atacam a senadora Kátia Abreu (PP-TO).

Nas mensagens retuitadas por Eduardo, Ernesto relembra um almoço que teve com Kátia no início de março. Ele conta que a senadora disse: “Ministro, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado”. Depois, Ernesto fala que não fez gesto algum. “Desconsiderei a sugestão porque o tema 5G depende do Ministério das Comunicações e do próprio presidente da República”, disse o chanceler.

De acordo com a jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo, Eduardo permanece alinhado com o chanceler e defende a permanência dele no Itamaraty, mas seria um dos únicos com tal postura. “Praticamente nenhum ministro de Bolsonaro estaria apoiando a permanência de Araújo no comando da diplomacia brasileira”, diz a comentarista.

Na semana passada, Ernesto Araújo foi bombardeado em uma comissão do Senado. Criticado duramente, ele ouviu de dezenas de parlamentares o pedido para que deixasse o cargo, até mesmo por iniciativa própria. Além disso, Araújo e Kátia Abreu, presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, vivem embate há dias.

O ataque de Ernesto à Kátia, no entanto, teria atingido todo o Senado. Quem conta é o próprio presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. Um grupo de senadores voltou a cobrar neste domingo (28) a demissão dele, cuja permanência no cargo é considerada insustentável até mesmo por integrantes do governo.

Em nota, Kátia acusa Ernesto de mentir e o chama de marginal. “O Brasil não pode mais continuar tendo, perante o mundo, a face de um marginal. Alguém que insiste em viver à margem da boa diplomacia, à margem da verdade dos fatos, à margem do equilíbrio e à margem do respeito às instituições”, escreveu a parlamentar. “Alguém que agride gratuitamente e desnecessariamente a Comissão de Relações Exteriores e o Senado Federal”, completou.

Em áudio enviado a senadores, mais cedo, ela pediu aos colegas uma “reação séria” às postagens de Ernesto, que, segundo ela, estaria afirmando que o Senado se vendeu ao lobby chinês. “Concomitante a esse tuíte, porque eles são muito organizados, está em todas as redes bolsonaristas a mensagem de que o Arthur Lira [PP-AL, presidente da Câmara] e os senadores se venderam para a empresa do 5G chinês. Isso é uma orquestração para segurar o chanceler”, disse Katia Abreu no áudio, obtido pela Folha.

Analistas entendem que Araújo estar prestes a ser, sim, demitido. Uma estratégia do governo seria esperar a poeira abaixar e arrumar uma saída honrosa para o ministro, tal qual se fez com o ex-chefe da Educação, Abraham Weintraub.