Eduardo Bolsonaro cumprimenta apoiadores em rampa presidencial

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o filho “03” do presidente Jair Bolsonaro, usou, nesta segunda-feira, 06, a rampa do Palácio do Planalto para cumprimentar apoiadores que se reuniram na Praça dos Três Poderes. A rampa é usada pelo presidente da república e a presença de autoridades desacompanhadas de Bolsonaro não é comum.

O grupo que tomou a atenção do deputado vai participar da manifestação que será realizada na Esplanada dos Ministérios na terça-feira, 7, em apoio ao Governo Bolsonaro.

Bolsonaro não estava presente no palácio no momento em que Eduardo utilizou a rampa. O chefe do executivo estava sobrevoando, de helicóptero, a Esplanada dos Ministérios e outras regiões da Capital Federal.

Apoiadores de diversos estados do país estão chegando à Brasília para participar dos atos no dia 7. A reunião é feita no Parque Leão, próximo ao Recanto das Emas.

O público reunido em frente ao palácio gritava pelo presidente e exibiam falas e cartazes de teor golpista. Os gritos dos apoiadores estão alinhados com as atitudes de Bolsonaro. O presidente continua incitando um golpe e ofendendo os poderes. No dia 4, ele sugeriu que ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) sejam “enquadrados”, além de citar uma ruptura como alternativa.

Nesta segunda-feira, 06, ex-presidentes e autoridades políticas de 27 países assinaram uma carte alertando o risco de insurreição nas manifestações pró-Bolsonaro no 7 de setembro. A carta alerta pra um “Perigo na democracia do Brasil”. Bolsonaro afirmou que estará presente nas manifestações do Dia da Independência, tanto na Avenida Paulista, em São Paulo, quanto na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.