Eduardo Bolsonaro contesta Datafolha e convida Lula para ‘festa do peão’

O deputado fez o “convite”, o qual classificou como “democrático”, por meio de um vídeo gravado durante visita ao evento

O deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), “convidou” o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a visitar a Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos (SP), em uma publicação em sua conta oficial do Twitter. “Está feito o convite. Lula, quero ver você vir para cá e abraçar esses 47% que o Datafolha está te dando. Vem para cá. O povo te adora e vai te receber muito bem, pode ter certeza. Aqui só tem produtor rural. Pessoal que acorda cedo, rala, não parou na pandemia e continuou alimentando o Brasil e o mundo e colocando a balança comercial brasileira para cima também”, afirmou.

O deputado fez o “convite”, o qual classificou como “democrático”, por meio de um vídeo gravado durante visita ao evento. Segundo o parlamentar, na próxima sexta-feira, 26, o presidente Bolsonaro vai visitar a festa.

A última pesquisa Datafolha, divulgada na última sexta-feira, 19, mostrou Lula à frente na corrida presidencial, com 47% das intenções de voto, ante 32% de Bolsonaro. Apoiadores e aliados do presidente usam frequentemente as redes sociais para contestar pesquisas que mostram o petista na dianteira, levantando inclusive a hashtag “#DataPovo”, acompanhada de imagens e vídeos de eventos e manifestações a favor do chefe do Executivo.

Estadão conteúdo