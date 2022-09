Economia cria Centro Integrado de Segurança Cibernética

O centro tem o objetivo de fortalecer a prevenção, o tratamento e a resposta a incidentes cibernéticos

O Ministério da Economia, em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), irá criar um Centro integrado de Segurança Cibernética do Governo Digital (CSIRT GOV.BR).

O centro tem o objetivo de fortalecer a prevenção, o tratamento e a resposta a incidentes cibernéticos, como parte das ações de cibersegurança e uso de novas tecnologias no setor público, previstas no acordo de cooperação entre as instituições.

Por meio do Centro Integrado, a SGD atuará na coordenação e integração com os órgãos públicos do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (Sisp). A Secretaria adotará medidas de diagnóstico, engajamento, treinamento, comunicação, construção de processos, implementação de tecnologias, além do compartilhamento de competências e habilidades sobre privacidade e segurança da informação voltadas para os órgãos do Sisp.

A parceria com o BID – complementada pelo apoio da RNP – prevê também suporte na criação das equipes de tratamento e incidentes cibernéticos dos órgãos do Sisp. Além disso, inclui a análise não-evasiva e contínua de ameaças e vulnerabilidades nos sistemas de governo, testes de segurança, desenvolvimento de estudos baseados nas melhores práticas nessa temática e, ainda, a análise de ferramentas de Segurança da Informação.

A criação do CSIRT GOV.BR é uma das iniciativas do Programa de Privacidade e Segurança da Informação (PPSI), que busca elevar a maturidade e resiliência em privacidade e segurança da informação nos órgãos da Administração Pública federal.

As informações são do Ministério da Economia