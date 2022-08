‘É um comício para gente preparada. Imagina explicar na favela?’, diz Ciro a empresários

A fala foi feita durante palestra a empresários na Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro)

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT), candidato à Presidência, afirmou nesta quarta-feira (31) ser um “serviço pesado” explicar seu diagnóstico e propostas para a economia do país para moradores de favelas.

A fala foi feita durante palestra a empresários na Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro). Ele fez um comentário após ser parabenizado pela fala de cerca de 45 minutos.

“Na verdade é um comício, né? Um comício para gente preparada. Você imagina eu explicar isso na favela? É um serviço pesado”, disse ele.

A campanha de Ciro tem sido voltada justamente para o eleitorado mais pobre, ao propor uma renda mínima de R$ 1.000, maior do que os adversários, a taxação de grandes fortunas e a lei antiganância, para limitar a cobrança de juros em empréstimos.

A aproximação dos mais pobres foi definida como prioridade pelo marqueteiro João Santana, que determinou que a primeira agenda de campanha fosse na periferia de São Paulo. No dia 16, Ciro chegou antes das 8h ao bairro de Guaianases, no extremo leste e um dos locais mais pobres da cidade.

Na agenda, entre pedidos de desculpas por interromper o trânsito no bairro, ele falou sobre seu programa de transferência de renda batizado de Eduardo Suplicy, um dos quadros mais tradicionais do PT em São Paulo, o que incomodou alas petistas. Ciro também anunciou projeto de financiar smartphones em 36 vezes e ampliação de redes wi-fi gratuitas na periferia.

Antes da fala na Firjan, o candidato participou de uma caminhada na rua do Saara, mercado popular do Rio de Janeiro. Ciro estava ao lado do ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT), candidato ao governo estadual.

Pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (18) mostra que Ciro mantém 7% -distante de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 47%, e do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), com 32%. Trata-se do mesmo percentual registrado pelo pedetista no levantamento divulgado no fim de maio.