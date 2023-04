“Espero que a Espanha coloque dinheiro para emprestar mais barato para a gente”, disse o presidente

Em novas críticas à taxa de juros no Brasil, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, comentou ser “impossível fazer investimento” com a taxa Selic a 13,75%. Na avaliação do presidente, empresários brasileiros precisam aprender a investir fora do País.

“É impossível fazer investimento com taxa de juros a 13,75%. Espero que a Espanha coloque dinheiro para emprestar mais barato para a gente poder ter empresário que vem aqui buscar dinheiro emprestado”, disse, em encerramento do Fórum Empresarial Brasil-Espanha, em Madri, nesta terça-feira, 25.

Estadão conteúdo