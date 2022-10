É falso que TSE enviou censor para fiscalizar programa da Jovem Pan

A desinformação mostra a gravação de uma tela em que é transmitido o “Pânico” de ontem, com um homem em pé rondando os apresentadores

É falso vídeo que circula nas redes sociais dizendo haver um censor do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante a gravação de um programa da Jovem Pan.

O conteúdo de desinformação mostra a gravação de uma tela em que é transmitido o “Pânico” de ontem (19), com um homem em pé rondando os apresentadores, que estão sentados. No post que viralizou, uma voz diz, enquanto a atração é exibida: “Ao vivo, o cara do TSE fica rondando a Jovem Pan, ao vivo isso. Vendo o que está acontecendo, tem cinco palavras que eles não pode (sic) falar. Mano, que barbaridade, hein, velho, a censura chegou”.

A cena do suposto fiscal, segundo a Jovem Pan, foi um protesto “contra a censura sofrida” pelo veículo. “É um programa de humor que usa de tais instrumentos para manifestar sua posição crítica.”

Nas redes sociais, a situação foi interpretada como verdadeira a partir do post verificado aqui, que exibe a gravação de tela com a transmissão do “Pânico”. “TSE – Verificando ao vivo e presentemente no programa da Jovem Pan … Censura modelo AI-5,? O que é isso meu Deus!”, escreveu um usuário do Twitter. “Olha o censor do TSE (gente do outro lado do muro) na Jovem Pan”, tuitou outro. “Passando pra lembrar que a censura vai comer solta kkkk a Jovem Pan foi só um aviso!”, postou mais um.

O conteúdo falso circula depois de o TSE conceder direitos de resposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O pedido foi feito pela campanha do petista para que ele possa rebater afirmações de apresentadores da Jovem Pan de que ele mente, não foi “inocentado” e que irá perseguir cristãos.

O post viralizou em redes como Twitter, TikTok e WhatsApp e a Justiça Eleitoral publicou texto afirmando que ele é mentiroso. “O homem que aparece nos estúdios da Jovem Pan não trabalha no Tribunal Superior Eleitoral e nos Tribunais Regionais Eleitorais. Também não é verdade que o trabalho executado pela emissora foi ‘censurado’ ou que a Justiça Eleitoral tenha enviado qualquer profissional para controlar os conteúdos divulgados pelo veículo de comunicação”, disse o órgão.