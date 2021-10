Doria e Intimus anunciam doação de 1 mi de absorventes

A iniciativa vai fazer parte do programa Dignidade Íntima, lançado pelo do governo paulista em junho para combater a pobreza menstrual

Joana Cunha

O governador de São Paulo, João Doria, deve anunciar nesta quarta-feira (20) uma doação da marca Intimus, da Kimberly-Clark, de 1 milhão de absorventes para cerca de 100 mil estudantes do estado até o fim do ano, segundo a empresa.

A iniciativa vai fazer parte do programa Dignidade Íntima, lançado pelo do governo paulista em junho para combater a pobreza menstrual no estado.

No início do mês, o presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorvente, que constava em projeto de lei aprovado no Congresso em setembro. Nas razões para veto, o governo federal alega que os artigos do projeto de lei não indicam a fonte de custeio ou medida compensatória, o que violaria a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Intimus diz que também vai distribuir mais de 100 mil cartões educacionais sobre o ciclo menstrual e a saúde íntima, e disponibilizar conteúdo digital sobre os assuntos nos canais da marca.