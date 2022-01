Dono da cervejaria Petrópolis recebe autorização para sair do Brasil

Atendendo a um pedido de habeas corpus, o ministro do STJ Humberto Martins revogou na terça-feira (11) a medida cautelar

Joana Cunha

São Paulo, SP

O dono da cervejaria Petrópolis, Walter Faria, recebeu autorização judicial para sair do país. O empresário foi um dos principais alvos da Lava Jato, em 2019, acusado de lavar dinheiro para a Odebrecht por meios de contas no exterior e doações eleitorais.

Atendendo a um pedido de habeas corpus, o ministro do STJ Humberto Martins revogou na terça-feira (11) a medida cautelar que proibia a saída de Faria do território nacional.

Para viajar, o empresário terá de apresentar as passagens, com data de ida e volta, local de hospedagem e forma de comunicação.

Walter Faria se entregou à Polícia Federal em Curitiba em agosto de 2019, depois de ficar foragido por cinco dias. Considerado um dos homens mais ricos do Brasil, o empresário usou uma conta na Suíça para intermediar o repasse de quase US$ 3,7 milhões de propina relacionada aos contratos envolvendo dois navios-sonda da Petrobras, segundo as investigações. A ação está suspensa por decisão do ministro Ricardo Lewandowski.

Vanuê Faria, empresário e sobrinho de Walter Faria, também está liberado para sair do Brasil. Foi a revogação da sua medida cautelar que motivou o habeas corpus do dono do Grupo Petrópolis.