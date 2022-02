Disputas nos estados contradizem e travam avanço de federações partidárias

Ao menos 12 partidos discutem possíveis federações —novidade desta eleição, que obriga a uma atuação conjunta na legislatura

João Pedro Pitombo e Ranier Bragon

Salvador, BA e Brasília, DF

A dinâmica das disputas regionais é um dos principais entraves para o avanço das federações partidárias, que terão pouco menos de três meses para serem consolidadas para as eleições de outubro.

Este período deve ser marcado por um acirramento de tensões entre as legendas que negociam parcerias, já que em alguns casos elas têm candidatos concorrendo entre si ou caminham em direções que contradizem as alianças costuradas em âmbito nacional.

Ao menos 12 partidos discutem possíveis federações —novidade desta eleição, que obriga a uma atuação conjunta na legislatura que vai de 2023 a 2026.

Além das disputas em torno de palanques regionais, estão no tabuleiro peças como o poder decisório de cada partido dentro das federações.

No campo da esquerda, estão em curso negociações para duas federações —PT, PSB, PC do B e PV é a primeira e maior delas. A outra envolve PSOL e Rede. O PDT de Ciro Gomes não tem travado conversas sobre federação.

Embora essas siglas de esquerda tenham proximidade histórica e ideológica, elas enfrentam dificuldades em acertar os ponteiros nos estados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PT e PSB, por exemplo, ainda não chegaram a um acordo em São Paulo e Rio de Janeiro, dois dos maiores colégios eleitorais do país.

Em São Paulo, Márcio França (PSB) e Fernando Haddad (PT) travam uma disputa para quem vai concorrer ao governo do estado e indicam que não abrem mão de suas candidaturas.

No Rio, o PSB trabalha o nome do deputado federal Marcelo Freixo, mas uma parcela do PT abriu um novo flanco de negociações que envolvem o PSD do prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o PDT do ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves.

Também há entraves em Rio Grande do Sul, Rondônia e Santa Catarina, onde os dois partidos sinalizam para candidaturas próprias, além de Alagoas e Paraná, onde caminham para estar em palanques opostos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Alagoas, por exemplo, o PT está alinhado com o governador Renan Filho (MDB), que deve concorrer ao Senado. Por outro lado, o PSB pode lançar o prefeito de Maceió João Henrique Caldas, adversário ferrenho dos Calheiros, ao governo ou apoiar o senador Rodrigo Cunha (PSDB) para o cargo.

No PSB, também há resistências em diretórios como o de Tocantins, que defendem que o partido não feche federação com nenhum partido.

“Depois de tanto trabalho de autorreforma e reflexão, o partido terminar virando um puxadinho do PT seria muito triste. Não podemos ser medrosos ao ponto de não enfrentar o desafio de crescer sem a federação”, afirma Carlos Amastha, presidente estadual do partido e ex-prefeito de Palmas.

Por enquanto, os dois partidos têm aliança encaminhada na Bahia, Pernambuco e Sergipe e devem trilhar o mesmo caminho no Ceará e em Minas Gerais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Governado pelo PSB desde 2007, Pernambuco é a prioridade número um do partido: o deputado federal Danilo Cabral foi referendado como pré-candidato ao governo.

A Bahia é o maior estado governado pelo PT e o apoio do PSB está assegurado. Mas não sem baixas: depois de 16 anos ao lado dos petistas no estado, o deputado federal Marcelo Nilo (PSB) rompeu com o senador Jaques Wagner (PT) e caminha para apoiar a candidatura de ACM Neto (União Brasil) ao governo.

A lei que criou as federações partidárias foi validada na última quarta-feira (9) pelo STF (Supremo Tribunal Federal), que definiu o prazo final de 31 de maio para que as siglas possam se unir neste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nas federações partidárias, as legendas que se associam são obrigadas a atuar de forma unitária ao menos nos quatro anos seguintes às eleições, nos níveis federal, estadual e municipal, sob pena de sofrerem punições.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É um modelo diferente das coligações, que previam uma união apenas para disputar as eleições e foram vetadas em eleições proporcionais.

Um dos objetivos das federações foi justamente o de estabelecer um relativo drible ao fim das coligações e dar a partidos médios e pequenos mais chance de superarem a cláusula de barreira. Neste ano ela exigirá a obtenção de ao menos 2% dos votos válidos nacionais para a Câmara ou a eleição de pelo menos 11 deputados federais em nove estados.

Partidos que não obtenham esse desempenho ficam sem verba pública e tempo de propaganda na TV. No caso de federações, é considerada a soma dos votos dados a todas as legendas que a integrem.

No campo do centro e da direita, a União Brasil abriu conversas entre dirigentes para uma possível federação com o MDB. Mas, para isso, terá que primeiro superar uma série de divergências internas geradas a partir da fusão de DEM e PSL.

Secretário-geral da União Brasil, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto diz que o novo partido deve aparar arestas internas até o dia 2 de abril para, a partir daí, acelerar as tratativas para a eleição nacional. Adiantou que a formação de uma federação com o MDB é vista com simpatia, mas o xadrez é complexo.

“É preciso organizar nos estados. É simples? Não, é complexo. Vai ter ou não? É cedo. Eu fiz um processo que muita gente não acreditava, que era a fusão. [A federação] é uma quase fusão provisória. São muitos interesses em jogo”, avalia.

O principal entrave para união está exatamente nos estados no Nordeste, onde o MDB caminha para se alinhar à candidatura de Lula em ao menos sete estados, incluindo Ceará, Pernambuco e Alagoas.

Já a União Brasil inclina-se nacionalmente mais para o lado de Jair Bolsonaro (PL), como é o caso de Ronaldo Caiado em Goiás.

Curiosamente nesse estado os dois partidos estão alinhados. O ex-deputado federal Daniel Vilela (MDB) será candidato a vice na chapa de Caiado (União Brasil), que disputa a reeleição.

Em São Paulo, União Brasil e MDB também estão alinhados na adesão à candidatura de Rodrigo Garcia (PSDB) —palanque que nacionalmente é do presidenciável tucano João Doria.

Ao mesmo tempo em que abriu conversas com a União Brasil, o MDB também discute a possibilidade de uma federação com o PSDB. Mas a parceria entre os dois partidos, pacífica em São Paulo, também emperra nos planos de caciques locais.

No Distrito Federal, por exemplo, o senador Izalci Lucas (PSDB) já está em pré-campanha para enfrentar nas urnas o governador Ibaneis Rocha (MDB), que tenta a reeleição.

Os dois partidos também são adversários históricos e devem estar em lados opostos em Alagoas. Mas há movimentos de aproximação em outros estados.

O caso mais emblemático é o de Mato Grosso do Sul, onde os dois partidos eram adversários. Em dezembro, uma aproximação foi selada com a nomeação pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) do deputado estadual Eduardo Rocha (MDB) para a secretaria de Governo. Ele é marido da senadora e presidenciável do MDB, Simone Tebet.

Ameaçado pela cláusula de barreira, o Cidadania negocia uma possível federação com o PSDB. Ao mesmo tempo, também tem conversas em andamento, de forma separada, com o Podemos.

Criado a partir de uma costela do antigo Partido Comunista Brasileiro, o Cidadania teve nos últimos anos maior afinidade política e ideológica com o PSDB. Mas uma possível parceria com os tucanos poderá resultar na desfiliação do único governador do partido –João Azevêdo, da Paraíba.

Filiado ao Cidadania em janeiro de 2020, Azevêdo ajudou a robustecer o partido na Paraíba. Na eleição municipal, a legenda saiu de 1 para 46 prefeitos no estado e tinha como meta eleger ao menos dois deputados federais em 2022.

Mas o debate sobre a federação embaralhou o jogo. Azevêdo disputará a reeleição e deve apoiar o ex-presidente Lula ao Planalto. Para complicar, um de seus potenciais adversários é justamente um tucano: o deputado federal Pedro Cunha Lima, filho do ex-governador Cássio Cunha Lima.

“Se confirmar a federação entre Cidadania e PSDB, ou sai a gente ou saem eles. Não tem como conviver”, afirma Ronaldo Guerra, presidente estadual do Cidadania.

FEDERAÇÕES PARTIDÁRIAS EM NEGOCIAÇÃO

PT/PSB/PV/PC do B

Prós

A união é uma das principais apostas de Lula para fazer uma bancada de deputados federais robusta e, caso eleito, ter uma base de apoio menos dependente do centrão

A união ajuda PV e PC do B a superar a cláusula de desempenho, que retira verba e tempo de propaganda de siglas.

Contras

Há uma disputa sobre o peso de cada partido no controle da federação. O PT quer divisão proporcional às bancadas. O PSB trabalha para reduzir o poder do PT na federação

PT e PSB divergem sobre candidaturas em alguns estados, em especial São Paulo.

Como a federação tem que se manter até 2026, há projeção de novos conflitos nas eleições municipais de 2024

PSOL/Rede

Prós

Legendas se fortaleceriam no bloco da esquerda a não ficarem isoladas diante de uma possível federação liderada pelo PT

A união ajudará a Rede a superar a cláusula de desempenho, o que o partido dificilmente conseguirá cumprir se ficar isolado

Contras

Há divergências entre os dois partidos sobre palanques estaduais na eleição de outubro

O PSOL deve apoiar a candidatura de Lula, mas na Rede há resistências

MDB/PSDB

Prós

União fortaleceria eventual candidatura presidencial da federação. Há dois nomes colocados, o de João Doria (PSDB) e o de Simone Tebet (MDB)

A federação entre os dois partidos também tende a fortalecer a eleição de uma bancada mais robusta de deputados federais, ponto prioritário para os partidos

Contras

MDB estaria mais inclinado a discutir uma federação com o União Brasil

Um dos dois pré-candidatos à Presidência, Doria ou Tebet, teria que abrir mão da disputa

Há divergências em palanques regionais que dificultam a aliança

União Brasil/MDB

Prós

União fortaleceria pré-candidatura de Simone Tebet (MDB), já que a União Brasil tem a maior fatia da verba eleitoral e do tempo de propaganda na TV e rádio

A federação entre os dois partidos também tende a fortalecer a eleição de uma bancada mais robusta de deputados federais, ponto prioritário para os partidos

Contras

Partidos têm entraves em palanques estaduais e a própria União Brasil enfrenta uma série de disputas internas em decorrência da fusão de DEM e PSL

Partidos enfrentam cicatrizes da disputa pela presidência da Câmara, quando o presidente do MDB Baleia Rossi foi derrotado após debandada de aliados do DEM

Cidadania/Podemos ou PSDB ou PDT

Prós

Cidadania precisa da federação para ampliar sua chance de superar a cláusula de desempenho

Em relação à afinidade política demonstrada nos últimos anos, a maior proximidade do Cidadania é com o PSDB

Contras

Partidos têm entraves em palanques estaduais que dificultam a aliança

Fusão com o PSDB pode resultar na desfiliação do único governador do Cidadania: João Azevêdo, de Paraíba

PRÉ-CANDIDATOS NOS ESTADOS

*candidato à reeleição

Acre

Gladson Cameli* (PP)

Sérgio Petecão (PSD)

Mara Rocha (PSDB)

David Hall (Cidadania)

Jenilson Leite (PSB)

Nilson Euclides (PSOL)

Alagoas

Paulo Dantas (MDB)

JHC (PSB)

Rodrigo Cunha (PSDB)

Rui Palmeira (PSD)

Amapá

Randolfe Rodrigues (Rede)

Clecio Luís (Sem Partido)

Jaime Nunes (Pros)

Amazonas

Wilson Lima* (PSC)

Eduardo Braga (MDB)

Amazonino Mendes (União Brasil)

Carol Braz (PDT)

Ricardo Nicolau (Solidariedade)

Bahia

Jaques Wagner (PT)

ACM Neto (União Brasil)

João Roma (Republicanos)

Ceará

Roberto Cláudio / Evandro Leitão / Izolda Cela (PDT)

Eduardo Girão (Podemos)

Capitão Wagner (Pros)

Distrito Federal

Ibaneis* (MDB)

Izalci Lucas (PSDB)

Leila Barros (Cidadania)

Reguffe (Podemos)

Leandro Grass (Rede)

Rafael Parente (PSB)

Espírito Santo

Renato Casagrande (PSB)

Carlos Manato (Sem partido)

Fabiano Contarato (PT)

César Colnago (PSDB)

Audifax Barcelos (Rede)

Goiás

Ronaldo Caiado* (União Brasil)

Jânio Darrot (Patriota)

Gustavo Medanha (Sem partido)

Major Vitor Hugo (PL)

Marconi Perilo (PSDB)

Maranhão

Carlos Brandão (PSDB)

Weverton Rocha (PDT)

Edivaldo Holanda (PSD)

Josimar de Maranhãozinho (PL)

Mato Grosso

Mauro Mendes* (União Brasil)

Emanuel Pinheiro (MDB)

Mato Grosso do Sul

Eduardo Riedel (PSDB)

Rose Modesto (União Brasil)

André Puccinelli (MDB)

Zeca do PT (PT)

Marquinhos Trad (PSD)

Minas Gerais

Romeu Zema (Novo)

Alexandre Kalil (PSD

Carlos Viana (MDB)

Pará

Helder Barbalho* (MDB)

Simão Jatene (Sem partido)

Zequinha Marinho (PL)

Paraíba

João Azevêdo (Cidadania)

Pedro Cunha Lima (PSDB)

Veneziano Vital do Rêgo (MDB)

Lígia Feliciano (PDT)

Paraná

Ratinho Júnior* (PSD)

Roberto Requião (Sem partido)

Cesar Silvestri Filho (PSDB)

Filipe Barros (União Brasil)

Pernambuco

Danilo Cabral (PSB)

Miguel Coelho (União Brasil)

Raquel Lyra (PSDB)

Anderson Ferreira (PL)

Gilson Machado (a definir)

Piauí

Rafael Fonteles (PT)

Sílvio Mendes (PP)

Rio de Janeiro

Cláudio Castro* (PL)

Rodrigo Neves (PDT)

Felipe Santa Cruz (PSD)

Marcelo Freixo (PSB)

Rio Grande do Norte

Fátima Bezerra* (PT)

Benes Leocádio (Republicanos)

Ezequiel Ferreira (PSDB)

Carlos Eduardo Alves (PDT)

Rio Grande do Sul

Ranolfo Vieira Jr (PSDB)

Alceu Moreira / Gabriel Souza / Ivo Sartori (MDB)

Edegar Pretto (PT)

Beto Albuquerque (PSB)

Romildo Bozan Jr. (PDT)

Onyx Lorenzoni (PL)

Luiz Carlos Heinze (PP)

Rondônia

Marcos Rocha* (União Brasil)

Marcos Rogério (PL)

Hildon Chaves (PSDB)

Ivo Cassol (PP)

Leo Moraes (Podemos)

Jesualdo Pires (PSB)

Roraima

Antonio Denarium* (PP)

Teresa Surita (MDB)

Santa Catarina

Carlos Moisés* (Sem partido)

Jorginho Melo (PL)

Décio Lima (PT)

Gelson Merísio (PSDB)

Gean Loureiro (União Brasil)

Raimundo Colombo (PSD)

Dário Berger (MDB ou PSB)

São Paulo

Rodrigo Garcia (PSDB)

Márcio França (PSB)

Fernando Haddad (PT)

Guilherme Boulos (PSOL)

Tarcísio Gomes de Freitas (Sem partido

Arthur do Val (Podemos)

Vinicius Poit (Novo)

Abraham Weintraub (Sem partido)

Felicio Ramuth (PSD)

Sergipe

Fábio Mitidieri (PSD)

Edvaldo Nogueira (PDT)

Rogério Carvalho (PT)

Tocantins