Discursos de Lula e Rosa Weber mostraram ‘insanidade’ da ‘escumalha’, diz Celso de Mello

Celso de Mello diz que os discursos foram “primorosos” e fizeram referência aos manifestantes golpistas que invadiram Brasília no mês passado

O ex-decano do STF (Supremo Tribunal Federal) Celso de Mello afirma que a cerimônia de abertura do ano Judiciário no Supremo atestou “a repulsa […] ao intuito golpista de setores radicais, de extrema-direita e do bolsonarismo”.

Em mensagem enviada à coluna e outros interlocutores, Celso de Mello diz que os discursos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da ministra do Supremo Rosa Weber foram “primorosos” e revelaram a “insanidade” da “escumalha”, em referência aos manifestantes golpistas que invadiram Brasília no mês passado.

E segue: “Quanto aos criminosos invasores da sede dos Três Poderes , o elevado grau de insanidade institucional e de gritante aversão com que uma escumalha descontrolada e cheia de raiva e fúria selvagem manifestou, de modo violento e ilegítimo, sua vontade totalitária e o seu menosprezo indigno ao regime democrático e ao estatuto das liberdades constitucionais”.

O ex-decano aponta ainda que o comportamento da “horda invasora constitui a expressão perversa do gravíssimo retrocesso institucional com que bolsonaristas radicais pretendiam perverter, deformar e suprimir a ideia ética e politicamente superior de democracia”.