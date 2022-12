Dino: Hierarquia e disciplina na polícia não significa afastar autonomia técnica

Dino reforçou o compromisso de atuação integrada e disse que o governo federal vai avançar na implementação do Susp

O ex-governador do Maranhão e senador eleito Flávio Dino (PSB), indicado como futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, disse em coletiva realizada em São Luís (MA) nesta sexta, 16, que “não deve existir polícia sem hierarquia e disciplina, uma vez que são valores fundamentais do estado democrático de direito”, mas destacou que isso não significa afastar a autonomia técnica.

“Não haverá orientação sobre o que fazer em relação a uma investigação determinada, mas haverá sim edição de normas sobre como fazer, porque uma investigação não pode ser feita de qualquer maneira”, destacou o ex-governador.

Citando denúncias e indícios de “apropriação política do aparato policial para atendimento de interesses” durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, Dino ressaltou que “o Brasil terá polícias com um único trilho, que é o trilho da lei”.

Apoiar polícias estaduais em inteligência e equipamentos

Ainda na mesma coletiva, Dino reforçou o compromisso de atuação integrada e disse que o governo federal vai avançar na implementação do Sistema Único de Segurança Pública (Susp).

“Faremos uma articulação federativa visando que o governo federal apoie as polícias estaduais em duas áreas essenciais: a primeira é informações, inteligência e segurança pública, inteligência policial; e a outra área é equipamentos”, disse o futuro Ministro.

Ele reiterou a orientação de Lula de respeito à autonomia dos governadores e utilizou como exemplo as investigações dos crimes de lavagem de dinheiro.

Estadão conteúdo