Reajuste do pedágio em SP: Quanto fica a viagem para o réveillon e as férias?

O reajuste acima de 10% nas tarifas de pedágio das principais rodovias do Estado de São Paulo, em vigor desde zero hora desta sexta-feira, 16

O reajuste acima de 10% nas tarifas de pedágio das principais rodovias do Estado de São Paulo, em vigor desde zero hora desta sexta-feira, 16, trará impacto nas viagens para alguns dos principais destinos turísticos do fim de ano.

A reportagem simulou os melhores percursos, a partir da capital, para destinos muito procurados no litoral e no interior. O aumento, que varia de 10,72% a 11,73%, foi aplicado em tarifas de 18 concessionárias com contratos mais antigos.

Caraguatatuba. São Sebastião e Ilhabela

Da capital a Caraguatatuba, no litoral norte, são 175 km e o motorista vai pagar cinco pedágios tanto na ida quanto na volta. Na Rodovia Ayrton Senna, o primeiro pedágio no km 33, em Itaquaquecetuba, custa R$ 4,70. O segundo, no km 58, em Guararema, sai a R$ 4,50, e o terceiro, no km 92, em São José dos Campos, é R$ 4,40.

Na Tamoios, tem um pedágio de R$ 4,90 no km 16, em Jambeiro, e outro de R$ 10,70 no km 59, em Paraibuna. A viagem de ida e volta vai custar R$ 58,40. Antes da alta, o gasto era de R$ 50,20. O mesmo roteiro vale para as praias de São Sebastião e Ilhabela, cidades vizinhas.

Ubatuba

Para Ubatuba, também no litoral norte, o motorista vai pegar a Ayrton Senna, pagando R$ 4,70 no pedágio do km 33, em Itaquaquecetuba, e R$ 4,50 no pedágio do km 58 em Guararema.

Já na Carvalho Pinto, ele desembolsará R$ 4,40 na praça de São José dos Campos (km 92) e R$ 4,50 na de Caçapava (km 114). Na rodovia Oswaldo Cruz, sequência da viagem, não tem pedágio. O custo de ida e volta sai a R$ 36,20.

Estadão Conteúdo