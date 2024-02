Dino estreia no STF com julgamento de réus de 8/1

Na última quarta (21), o plenário virtual condenou mais 15 réus pelas invasões e depredações cometidas na Praça dos Três Poderes.

O novo ministro do Superior Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, começará sua trajetória no plenário já nesta sexta-feira (23). O ex-ministro do governo Lula foi empossado na última quinta-feira (22) e participará do julgamento de casos com grande repercussão. Entre eles, está o julgamento de mais 15 réus acusados de participarem dos atos golpistas de 8 de janeiro.

Na última quarta (21), o plenário virtual condenou mais 15 réus pelas invasões e depredações cometidas na Praça dos Três Poderes. O número de condenados pelo STF já chegou a 86. Esse será um dos 340 processos que Dino herdará da ex-ministra Rosa Weber.

Além desse caso, Dino votará outros temas, como a investigação contra o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. O maranhense será relator de outras pautas importantes, como a descriminalização do aborto e também a CPI da COVID, que envolve acusações contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.