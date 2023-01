Dino anuncia que réplica da Constituição roubada no STF foi recuperada

A versão da Constituição Cidadã de 1988 que foi roubada por bolsonaristas no último domingo (8) não é original, mas sim uma réplica

Quatro dias após os ataques à sede do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, o ministro da Justiça Flávio Dino (PSB) anunciou que o exemplar da Constituição roubado pelos terroristas no STF foi apreendido e recuperado.

“Viva a Constituição! Ela venceu e sempre vencerá”, escreveu Dino no anúncio, publicado em suas redes sociais.

Conforme uma apuração do UOL Confere, a versão da Constituição Cidadã de 1988 que foi roubada por bolsonaristas no último domingo (8) não é original, mas sim uma réplica.

A versão original da carta magna está guardada em um museu da Suprema Corte. Uma outra versão original da Constituição está no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro.

Nas imagens que viralizaram após o quebra-quebra em Brasília, um homem envolto em uma bandeira do Brasil exibe a réplica da Constituição, que estava na sede do STF. O bolsonarista aparece segurando o livro em cima da escultura ‘A Justiça’ do artista mineiro Alfredo Ceschiatti. A obra foi pichada com a frase “perdeu, mané”.