Dino anuncia Edmar Camata chefe da PRF e Augusto Botelho para SNJ

O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), anunciou nesta terça-feira, 20, novos nomes que comporão a pasta. Edmar Camata será o novo diretor geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), instituição da qual faz parte desde 2006. Augusto Botelho será Secretário Nacional de Justiça.

Dino também anunciou que serão criadas “novas estruturas” para fortalecer a atuação da Polícia Federal, de acordo com o que foi deliberado em reunião com Andrei Rodrigues, futuro diretor do órgão, e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Entre elas, está a nova Diretoria de Amazônia e Meio Ambiente, que ficará a cargo do delegado Humberto Freire de Barros.

Na sexta passada, 16, Dino já havia anunciado os nomes de Wadih Damous (Secretário Nacional do Consumidor), Tamires Sampaio (coordenadora do Pronasci) e Sheila de Carvalho (assessora especial e coordenadora do Conare). Diego Galdino ocupará a cadeira de secretário-executivo, número 2 da pasta.

