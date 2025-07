Dilma recebe autoridades em jantar musical e canta com Galípolo

O antigo cinema Roxy, em Copacabana, recebeu na noite de sexta-feira, 4, autoridades e integrantes do governo no jantar de recepção do 10.º Encontro Anual do Conselho de Governadores do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês). O jantar musical em meio à reunião da Cúpula do Brics apresentou os diferentes ritmos e regiões do País à plateia de convidados, entre eles o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que dividiram a mesa com a anfitriã do evento, a ex-presidente Dilma Rousseff, atualmente no comando do NDB.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, foi um dos primeiros a comparecer ao evento, marcado para 19h. Haddad chegou acompanhado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, mas deixou o local pouco antes do início do espetáculo, às 20h46.

O prefeito carioca era o mais animado da noite, compondo uma dupla afinada com Galípolo, com quem aparentava entrosamento. Dilma demonstrou animação também até o fim do show, arriscando cantarolar algumas das canções.

No palco, os músicos percorreram ritmos diversos como funk, forró, bossa nova e samba-enredo. O espetáculo parece ter agradado especialmente aos estrangeiros convidados, que gravavam tudo de celular em punho. Entre as opções do cardápio, crudo de atum, frango caipira com taioba e suspiro com creme de coco.

Também engrossaram a plateia o diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do Banco Central, Paulo Picchetti; a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros; o diretor-executivo do Brasil no Fundo Monetário Internacional (FMI), André Roncaglia; o diretor de Planejamento e Relações Institucionais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Nelson Barbosa; a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), com o marido Antônio Pitanga; e o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP-30.

Estadão Conteúdo