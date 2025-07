FAB intercepta 3 aeronaves que sobrevoaram área restrita durante Brics no Rio

YURI EIRAS

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A FAB (Força Aérea Brasileira) interceptou neste sábado (5) três aeronaves que sobrevoavam a área restrita delimitada pelo Brasil durante a cúpula do Brics, que acontece no Rio de Janeiro.

Duas aeronaves foram interceptadas para verificação de dados do voo e autorizações. Os modelos das aeronaves não foram detalhados pela Aeronáutica.

Os comandos das aeronaves foram orientados a mudar a rota e seguiram acompanhados por caças A-29 Super Tucano, destacados para atuar contra riscos à segurança do evento.

Em uma terceira ocorrência do sábado, a FAB identificou um helicóptero que realizava tráfego irregular.

Ao avistar o Super Tucano no espaço aéreo, o helicóptero saiu da área restrita e pousou em um local isolado. A posição do helicóptero foi informada às forças de segurança que atuam no Brics.

“Além das aeronaves de caça acionadas, uma aeronave E-99 permaneceu em voo durante toda operação, garantindo a vigilância eletrônica e o controle do espaço aéreo na área de segurança”, disse a FAB em nota.

Com a presença de chefes de Estado e de governo de mais de 20 países, a 17ª Cúpula do Brics que começou neste sábado (5) tem operação de segurança que inclui o emprego de caças com mísseis, atiradores de elite (snipers) e bloqueios de ruas em pontos estratégicos do Rio. A reunião de cúpula acontece no MAM (Museu de Arte Moderna).

Durante o ápice da programação, no domingo (6) e na segunda (7), o tráfego aéreo no Santos Dumont será suspenso, e os passageiros serão direcionados ao aeroporto internacional do Galeão. A decisão foi tomada devido à proximidade do aeroporto com o MAM e aos protocolos de segurança aérea.

A Infraero informa que as companhias aéreas decidirão sobre realocações de voos. O entorno do Galeão também terá reforço de policiamento, com possibilidade de bloqueios temporários nas principais vias de acesso, como a Linha Vermelha e a avenida Brasil.

O Decea instalou na quinta-feira (3) uma sala para coordenar as operações aéreas durante a reunião de cúpula do Brics. O comando local tem autonomia para autorizar, suspender ou cancelar voos.

Todos os voos durante o evento devem apresentar o PVC (Plano de Voo Completo), manter o transponder ativado e fazer comunicação com o controle de tráfico aéreo. Aeronaves com acesso não autorizado são classificadas como suspeitas ou hostis.

Se uma aeronave não autorizada desrespeitar as determinações, a legislação brasileira prevê que ela pode ser abatida por ordem do presidente da República ou do comandante da Força Aérea.