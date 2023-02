‘Dilma é PhD perto dela’, diz Bolsonaro sobre ministra dos esportes de Lula

Dilma é formada em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela foi aluna de doutorado da mesma disciplina na Unicamp

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) atacou nesta segunda-feira (27) a composição dos ministérios de seu sucessor, Lula (PT), e ironizou a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e a ministra dos Esportes, Ana Moser.

“Colocamos no Ministério da Ciência e Tecnologia o Marcos Pontes, único astronauta da América do Sul […] Voltou agora esse tipo de loteamento político no Brasil. Não tem como dar certo”, disse ele, em participação no evento Florida SA Summit, nos Estados Unidos.

Dilma é formada em economia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela foi aluna de doutorado da mesma disciplina na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), mas, segundo ela, interrompeu o curso para assumir a secretaria da Fazenda de Porto Alegre.

A formação de Bolsonaro é militar. Ele cursou a Academia Militar das Agulhas Negras e a Escola de Educação Física do Exército.

Já Ana Moser foi atleta olímpica. Ela fez parte da seleção brasileira que conquistou a primeira medalha nas Olimpíadas para o vôlei feminino.

Essa não é a primeira vez que Bolsonaro fala de Moser. Em uma fala em uma igreja em Orlando na última sexta-feira (24), o ex-presidente disse que tinha ouvido a ministra falar, e que ela parecia “aluna de Dilma”.

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde dezembro de 2022. Ele viajou dois dias antes de terminar o mandato e se recusou a passar a faixa presidencial, rompendo o rito democrático. Desde então, ele está hospedado na casa do lutador de MMA José Aldo na Flórida e participa de alguns eventos.

Hoje, o governo Lula liberou três seguranças para acompanharem Bolsonaro em compromissos nos EUA. Ex-presidentes têm direito a uma equipe quando deixam o poder.

Bolsonaro participará da CPAC, maior evento conservador do mundo, ao lado de Donald Trump. O evento acontece entre os dias 1 e 4 de março, em Washington.