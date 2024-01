Dias Toffoli passa por cirurgia de correção de hérnia em SP

Hospital diz que operação foi “um sucesso”; ministro do STF está em observação e sem previsão de alta

HAVOLENE VALINHOS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Dias Toffoli passou por uma cirurgia na manhã deste sábado (20), no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, para correção de uma hérnia inguinal direta, além de hérnia umbilical.

Segundo nota do hospital, o procedimento foi bem-sucedido. Porém o ministro permanece em observação pós-operatória, ainda sem previsão de alta.

O procedimento foi feito com equipamento robótico pela equipe do cirurgião Antônio Macedo.

Dias Toffoli, de 56 anos, é ministro do Supremo desde 2009. Ele presidiu a corte de 2018 a 2020.