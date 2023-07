Diagnosticado com isquemia cerebral, José Sarney recebe alta do hospital

Após a realização de todos os exames, foi constatado um quadro de saúde estável, por isso, o ex-presidente foi liberado

Hospitalizado no domingo (16) após sofrer uma queda em sua casa, em São Luís-MA, o ex-presidente da República José Sarney, de 93 anos, recebeu alta do hospital na manhã desta segunda-feira (17).

De acordo com o hospital em que ele estava internado, o UDI, Sarney foi diagnosticado com uma “pequena área de isquemia cerebral”, que é causada por um bloqueio na circulação sanguínea do cérebro.

Após a realização de todos os exames, foi constatado um quadro de saúde estável, por isso, o ex-presidente foi liberado.

O que é a isquemia cerebral?

A isquemia cerebral é uma condição em que ocorre uma redução ou interrupção do fluxo sanguíneo para o cérebro, o que pode ser causado por obstrução ou estreitamento das artérias cerebrais, resultando em falta de oxigênio e nutrientes para as células cerebrais.

A obstrução pode ser causada por coágulos sanguíneos, conhecidos como trombos, ou por placas de gordura que se acumulam nas paredes das artérias, reduzindo o fluxo de sangue. A isquemia cerebral pode levar a danos nas células cerebrais, resultando em sintomas como fraqueza, dificuldade de fala, perda de equilíbrio e alterações cognitivas.