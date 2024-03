Dia da mulher: Lula vai almoçar com servidoras

Além das servidoras, a primeira-dama, Janja Lula da Silva, e a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, também participarão do encontro

Como parte da programação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai almoçar com servidoras do governo federal nesta sexta-feira (08), no Restaurante da Tia Zélia, na Vila Planalto.

Além das servidoras, a primeira-dama, Janja Lula da Silva, e a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, também participarão do encontro.

O restaurante é tradicional na capital e é famoso por receber políticos e pessoas da esquerda. O local é de Maria de Jesus Oliveira da Costa, conhecida como Tia Zélia, a cozinheira favorita do presidente.