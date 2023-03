Desembargador e filho são alvos da PF por suspeita de venda de sentença

A Polícia Federal cumpre na manhã desta terça-feira (14) mandados de busca e apreensão em Brasília

A Polícia Federal cumpre na manhã desta terça-feira (14) mandados de busca e apreensão em Brasília, Belo Horizonte e São Luís que miram o juiz federal Cândido Ribeiro, do TRF-1 (Tribunal Regional Federação da 1ª Região), e seu filho, o advogado Ravik Ribeiro.



Ele e o filho são alvos da operação Habeas Patter por suspeita de venda sentenças para uma organização criminosa que, segundo a PF, atua no tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e crimes financeiros.



O grupo suspeito de tráfico também é alvo da PF em outra ação, essa batizada de Flight Level 2.



No caso do juiz federal do TRF-1, a PF cumpre 17 mandados de busca e apreensão, sendo 9 em Brasília, 7 em Belo Horizonte e 1 em São Luís.



A reportagem procurou o juiz e seu filho. Em nota, o gabinete do juiz Cândido Ribeiro disse que a investigação corre em sigilo e não tem nada a declarar.

Cândido Ribeiro é maranhense de São Luís e foi nomeado em 18 de novembro de 1996.

Segundo a PF, os mandados foram expedidos pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) para “apurar o envolvimento de um desembargador federal e seu filho, advogado, suspeitos de terem ligação com investigados da Operação Flight Level 2”.



A investigação contra o grupo suspeito de tráfico está em sua 2ª fase e aponta para a célula de uma organização criminosa maior envolvida no tráfico internacional de drogas.



A PF mapeou que o grupo adquiriu imóveis, veículos de luxo, joias e criptoativos sem possuir os rendimentos necessários para justificar o patrimônio.



Nessa frente, os investigadores cumprem 10 mandados de prisão e 25 de busca e apreensão em São Paulo e Florianópolis.

Também são cumpridas 17 ordens de sequestro de veículos, 7 de imóveis e o bloqueio de contas bancárias e criptoativos de 34 pessoas físicas e jurídicas.