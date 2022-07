Desânimo do PSDB com Simone Tebet desestimula Tasso a ser vice, dizem aliados

Tasso teria ficado frustrado quando o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, abriu o palanque para Luciano Bivar, do União Brasil

Fábio Zanini e Juliana Braga

Brasília-DF

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), cotado para ser o vice na chapa da presidenciável Simone Tebet (MDB-MS), tem dito a aliados estar desanimado em encarar o desafio. Quando desistiu de concorrer às prévias do partido pela Presidência em favor do ex-governador Eduardo Leite (RS), o senador já havia citado questões pessoais e dito que iria, agora, “brincar com os netos”.

Agora, soma-se a isso a baixa adesão do PSDB à candidatura de Tebet, que não tem decolado nas pesquisas. Segundo relatos, ele ficou especialmente frustrado quando o principal candidato da legenda, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, abriu o palanque para o adversário Luciano Bivar (União-PE).

Além disso, Tasso tem se queixado da dificuldade do próprio MDB em estruturar a campanha. A avaliação de líderes tucanos é de que falta ao partido coligado a tradição e a experiência de candidaturas presidenciais.

A coluna procurou o senador Tasso e sua assessoria, mas ambos não retornaram os contatos.