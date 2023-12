Derrubada lei que regulamentava as dark kitchens

A Procuradoria-Geral do Estado, porém, entrou com Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), alegando que a lei viola a Constituição paulista

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) também tornou inválida uma lei municipal que regulamentou as dark kitchens (restaurantes e lanchonetes que funcionam apenas no sistema de entrega) na capital. A Corte acatou parcialmente um pedido da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. O Município disse que avalia as medidas e poderá recorrer.

A legislação foi aprovada pela Câmara no ano passado e sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB). A Procuradoria-Geral do Estado, porém, entrou com Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), alegando que a lei viola a Constituição paulista, uma vez que não foram apresentados estudos técnicos prévios nem realizadas audiências públicas, como determina a lei. O Órgão Especial acatou o pedido e deu prazo de 180 dias para que uma nova lei seja aprovada.

Estadão Conteúdo