Deputados mais jovens têm 21 anos; reeleita por SP, Erundina mantém posto de mais idosa

O deputado federal mais jovem da próxima legislatura é Ícaro de Valmir (PL), eleito por Sergipe. Com apenas 21 anos, ele recebeu 75.912 votos, sendo o segundo mais votado do estado.

Ícaro vem de família de políticos e vai assumir em fevereiro o seu primeiro cargo público. Nas redes sociais, ele elencou as prioridades no mandato, entre elas a busca por recursos públicos para a construção do Hospital do Câncer de Sergipe.

O sergipano não é o único candidato de 21 anos eleito para a Câmara. Amom Mandel (Cidadania), do Amazonas, e Lula da Fonte (PP), de Pernambuco, têm a mesma idade, ainda que tenham nascido meses antes. Mandel ainda tem outra particularidade: foi o candidato mais votado no seu estado, com 288.555 votos, quase o dobro do segundo colocado.

Atualmente vereador em Manaus, e conhecido como ativista social, Mandel ultrapassou candidaturas tradicionais no estado. Durante a campanha, ele registrou em cartório as propostas que serão defendidas durante o seu mandato. Entre elas, a redução da dependência do Amazonas da Zona Franca de Manaus.

Reeleita para o sétimo mandato com quase 114 mil votos, a deputada Luiza Erundina (Psol-SP) permanecerá sendo a parlamentar mais idosa da Câmara, com 87 anos. Quando assumir o novo mandato, em fevereiro, terá 88 anos. Ela agradeceu a reeleição nas redes sociais na noite deste domingo: “Muito obrigada a todas e todos vocês pela confiança. Honrarei cada voto conquistado nestas eleições.”

Formada em Serviço Social na Paraíba, seu estado natal, Erundina tem mestrado em ciências sociais e é uma das fundadoras do PT, partido do qual saiu em 1997. Fez toda a carreira política em São Paulo, onde chegou a ser prefeita, além de vereadora e deputada estadual.

Na Câmara, é atuante em comissões de temática social, como Educação, Seguridade Social e Direitos Humanos.

O segundo mais idoso da próxima legislatura também é mulher: a deputada Benedita da Silva (PT-RJ), 80 anos, reeleita para o sexto mandato. No Congresso Nacional ela é um dos últimos remanescentes da Assembleia Nacional Constituinte que elaborou a Constituição Federal de 1988.

