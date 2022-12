Ibaneis recebe Alckmin e Janja em reunião para falar sobre posse de Lula

” Trabalharemos para que a cerimônia aconteça da melhor forma possível, com segurança e paz”, escreveu o mandatário

O governador Ibaneis Rocha recebeu na manhã desta quinta-feira, 1º de dezembro, a futura primeira dama Rosângela de Souza, a Janja, com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, em seu gabinete do Buriti. Janja queria tratar com o governador da organização do evento da solenidade de posse de Lula.

A esposa do presidente eleito, que assumiu a organização da cerimônia da posse, mencionou que mais de 20 artistas farão apresentações em dois palcos na capital federal.

O governador disse a Janja e Alckmin que dará todo o apoio para que a festa ocorra da maneira mais tranquila possível.

Após deixar o Buriti, Janja avisou pelas redes sociais que participara do encontro e que agradecera ao governador Ibaneis pela disponibilidade do governo distrital e das instituições responsáveis para o sucesso da realização da posse e do Festival do Futuro. Terminou assegurando que “a alegria vai tomar posse”.

Cerimônia

Na tarde de ontem (30), Janja, que está organizando a posse, anunciou alguns dos artistas que devem se apresentar no evento. Entre eles estão Pablo Vittar, Duda Beat, Martinho da Vila e outros cantores.