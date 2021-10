Deputados críticos a Bolsonaro produzem série de vídeos sobre impacto do dólar no custo de vida

O primeiro deles já tem sido compartilhado por deputados e senadores e fala sobre a relação da moeda americana com o preço da gasolina

Camila Mattoso

BRASÍLIA, DF

Integrantes da Câmara dos Deputados críticos ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) preparam uma série de vídeos para serem distribuídos nas redes sociais mostrando o impacto do dólar sobre o custo de vida. O primeiro deles já tem sido compartilhado nesta quarta-feira (13) por deputados e senadores contrários ao presidente, e fala sobre a relação da moeda americana com o preço da gasolina. Junto ao vídeo, os parlamentares tentam subir a hashtag #bolsocaro.



“Bolsonaro está dizendo que a culpa [do preço] é dos governadores, que não baixam o ICMS, um imposto do estado”, diz o narrador do vídeo. “Sabe quanto o ICMS subiu desde quando Bolsonaro assumiu a Presidência? Nada.” Ao menos mais dois outros vídeos, sobre como a alta do dólar incide no preço dos remédios e da comida, devem ser divulgados nos próximos dias. O material tem sido feito pela liderança da minoria na Câmara, que organiza a atuação dos partidos da oposição ao governo, composta por PT, PSB, PDT, PSOL, PC do B e Rede.