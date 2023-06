Deputado pede esclarecimentos sobre uso de gás e balas de borracha contra protesto indígena

O episódio ocorreu na terça (30) e foi reação à votação do projeto de lei do marco temporal, o PL 490.

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP

O deputado estadual de São Paulo Guilherme Cortez (PSOL) solicitou informações ao secretário de Segurança Pública de SP, Guilherme Derrite, sobre o uso de bombas de gás e balas de borracha para dispersar um protesto de indígenas Guaranis na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo.

O episódio ocorreu na terça (30) e foi reação à votação do projeto de lei do marco temporal, o PL 490.

Cerca de cem indígenas e apoiadores interditaram a via com pneus em chamas. A Tropa de Choque da Polícia Militar, escoltada por um blindado com jato d’água, lançou balas de borracha e bombas de gás contra os manifestantes. Acuados, os indígenas saíram em fuga de volta para a aldeia.

No requerimento de informações protocolado, o deputado do PSOL quer saber quais providências teriam sido tomadas “para responsabilização dos agentes envolvidos nas agressões” contra os indígenas.

Procurada, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) diz, em nota, que a “Polícia Militar revisa todos os procedimentos operacionais de abordagem de forma permanente, privilegiando o uso de tecnologia para ampliar a transparência”.



A instituição criou a Divisão de Cidadania e Dignidade Humana, fez a revisão da doutrina institucional e a publicou no novo manual de direitos humanos e cidadania, em 2022″, afirma ainda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Guilherme Cortes questiona ainda se existe, na pasta, algum tipo de monitoramento “em relação aos casos de abuso de autoridade por agentes de segurança pública durante atos e manifestações da sociedade civil”.

A SSP afirma que ” todas as denúncias de irregularidades, que envolvam ou não agentes públicos, são rigorosamente apuradas pelas forças de segurança e as respectivas corregedorias”.