Deputado pede abertura de “CPI do Viagra”

O deputado Bira do Pindaré (PSB-MA) apresentou, nesta terça-feira (12), o requerimento para que seja instaurada na Câmara dos Deputados a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que deve investigar a compra de 35 mil comprimidos de viagra pelo Ministério da Defesa.

Segundo o parlamentar, a criação da comissão se justifica com base nos indícios de “superfaturamento” na compra dos medicamentos.

“Os gastos exorbitantes destinados à aquisição de bens supérfluos para atender às demandas das Forças Armadas vêm reiteradamente ocupando as primeiras páginas de jornais, desnudando, em cada uma delas, o descompasso da atuação administrativa de seus órgãos e entidades com o ordenamento jurídico vigente”, escreveu o Bira no documento.

A denúncia, divulgada na última segunda-feira (11) pelo jornal O Globo, mostra que os comprimidos teriam sido enviados para as Forças Armadas. O também deputado Elias Vaz (PSB-GO) solicitou que a pasta explique a compra do medicamento.

Segundo o documento, o maior volume, de 28.320 comprimidos, foi enviado à Marinha, seguidos por 5 mil para o Exército e 2 mil para a Aeronáutica. Nos processos, o remédio aparece com o princípio ativo Sildenafila, composição Sal Nitrato (Viagra), nas dosagens de 25 mg e 50 mg.