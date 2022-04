PSDB cobra Ricardo Nunes por perda de espaço na Prefeitura de SP após a morte de Bruno Covas

A resposta de Nunes, no entanto, tem sido a de que o PSDB mantém espaço significativo na administração municipal

Fábio Zanini

São Paulo, SP

Lideranças do PSDB em São Paulo têm questionado o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), a respeito do que veem como perda do espaço do partido na administração municipal desde a morte do tucano Bruno Covas, em maio do ano passado.

Mais recentemente, o PSDB perdeu, por exemplo, Edson Aparecido, quadro histórico dos tucanos na cidade, que migrou para o MDB a convite de Nunes. Ele vinha atuando como secretário municipal de Saúde e poderá ser vice de Rodrigo Garcia (PSDB) na disputa pelo Governo de São Paulo.

Após a exoneração de Orlando Faria da Secretaria de Habitação, em novembro do ano passado, o controle da pasta foi passado ao Republicanos, de João Farias.

Para além das mudanças no primeiro escalão, outras também foram feitas em postos inferiores e atingiram membros do grupo tucano. Pedro Henrique Barbieri, que era próximo de Covas, foi exonerado em fevereiro após viajar a Abu Dhabi sem autorização de seu superior.

Nesta segunda-feira (11), Nunes recebeu Fernando Alfredo, presidente do diretório municipal do PSDB, Dika Vidal, vice-presidente do PSDB-SP, Carlos Balotta, secretário-geral da legenda em São Paulo, e Orlando Faria.

O encontro foi marcado para que fosse feita a entrega do convite para evento em homenagem a Covas que será realizado nesta terça-feira (12). Os tucanos então aproveitaram para externar ao prefeito a insatisfação com o que veem como redução da influência do PSDB na administração municipal. Eles dizem que os tucanos raramente são ouvidos sobre os rumos da gestão.

Com as saídas de secretários para disputar as eleições, o grupo que orbitava Covas vê a oportunidade de recomposição do espaço perdido no último ano. Eles entendem que a manutenção da influência da equipe deve fazer parte do reconhecimento ao fato de que a chapa foi eleita com Covas e Nunes, com participação conjunta de PSDB e MDB.

A resposta de Nunes, no entanto, tem sido a de que o PSDB mantém espaço significativo na administração municipal.