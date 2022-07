Deputado Kim Kataguiri pede apuração sobre contrato de publicidade do governo

O deputado pede a instauração de inquérito civil para apurar possível ato de improbidade administrativa

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) entrou com representação na Procuradoria da República do Distrito Federal para investigar possíveis irregularidades em contrato firmado pela Secretaria de Comunicação da Presidência com uma agência de publicidade.

Conforme mostrou a Folha de S.Paulo, a Secom driblou uma investigação do TCU (Tribunal de Contas da União) e fechou um contrato de R$ 450 milhões com a Calia/Y2 Propaganda e Marketing, apesar de indícios de favorecimento apontados por um dos integrantes da corte de contas.

“Fica claro que o governo agiu às pressas, a fim de ‘driblar’ decisão do TCU e favorecer uma empresa selecionada de forma irregular, com enorme prejuízo aos cofres públicos”, diz a representação do parlamentar.

O deputado pede a instauração de inquérito civil para apurar possível ato de improbidade administrativa, e também requer que se avalie a possível suspensão do contrato até que a questão seja esclarecida.