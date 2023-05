Deputado desiste de ouvir Gabriel Menino na CPI das apostas

Luciano Vieira apresentou requerimento para retirar de tramitação um pedido solicitando que a CPI ouvisse Gabriel Menino

Demétrio Vecchioli

São Paulo, SP

O deputado federal Luciano Vieira (PL-RJ) apresentou requerimento no começo da tarde desta terça-feira (23) para retirar de tramitação um pedido apresentado por ele, solicitando que a CPI das Apostas ouvisse o volante Gabriel Menino, do Palmeiras.

O pedido de convocação gerou repercussão ruim para a CPI e gerou revolta no Palmeiras.

Até as 11h desta terça, a CPI havia recebido 86 requerimentos, solicitando que fossem ouvidos diversos jogadores citados nas investigações do Ministério Público de Goiás. Gabriel Menino era o único sem relação com as investigações.

O pedido para que ele fosse convocado veio depois que um influenciador insinuou que Menino poderia estar envolvido no esquema de manipulação de resultados por causa de um erro do volante no jogo contra o Vasco. O jogador disse que processaria quem fizer tal tipo de ilação.

No requerimento protocolado às 13h55 desta terça-feira, Vieira não explicou o motivo do pedido. “Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 104, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a retirada de tramitação e o arquivamento do requerimento 67/2023 que convocava o senhor Gabriel Menino para prestar depoimento a Comissão Parlamentar de Inquérito”, escreveu.