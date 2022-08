Deputado bolsonarista ‘comemora’ aniversário de bloqueio de suas redes sociais

O parlamentar chegou a ser denunciado em 2020 por ataques e ofensas ao ministro Alexandre de Moraes

Fábio Zanini

São Paulo, SP

O deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ) comemorou nesta sexta-feira (26) o aniversário do bloqueio das suas contas nas redes sociais por determinação do STF (Supremo Tribunal Federal).

O parlamentar bolsonarista levou um bolo ao Camelódromo do Rio de Janeiro, decorado com uma plaquinha com os dizeres “censurado”.

Levou também um nariz de palhaço e, em vez de cantar “Parabéns”, optou pelo samba enredo de 1989 “Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós”, da escola Imperatriz Leopoldinense.

Otoni de Paula foi alvo de mandados de busca e apreensão da PF (Polícia Federal) em 20 de agosto de 2021, junto com o cantor Sérgio Reis, às vésperas do 7 de setembro. Desde então, seus perfis no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube estão bloqueados.

O parlamentar chegou a ser denunciado em 2020 por ataques e ofensas ao ministro Alexandre de Moraes. Ele publicou vídeos em suas redes sociais em que chamava o ministro de esgoto do STF, canalha e tirano.