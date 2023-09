Depoimentos de Cid estão ajudando na investigação

Além de mais informações sobre a fraude nos cartões de vacinas, os investigadores buscam revelações sobre o hacker Delgatti e sobre as joias

Ontem (31), Mauro Cid prestou mais um depoimento, dessa vez, para a Polícia Federal, e os investigadores revelaram que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro tem acrescentado detalhes relevantes, ajudando a preencher as lacunas.

Preso desde o início de maio por suspeita de participar da fraude em cartões de vacinas do então presidente Bolsonaro e de sua família, Cid tem fornecido informações importantes, e a expectativa é de que seja chamado para novos depoimentos.

Além de mais informações sobre suposta fraude nos cartões de vacinas, os investigadores buscam também revelações sobre o hacker Delgatti e sobre as joias. O teor dos depoimentos é mantido em sigilo, mas já se sabe que tem “potencial” para virar uma delação premiada.

O advogado Cezar Bitencourt, que faz a defesa de Cid, disse à Globonews que seu cliente deu detalhes que confirmam o que foi investigado pela PF sobre as joias, da compra, venda, resgate, aplicação e transferências ao pai, além do dinheiro vivo trazido dos EUA.

Sobre Walter Delgatti, Cid falou da conversa revelada pelo hacker sobre o episódio em que Bolsonaro o questionou se, com o código fonte, poderia invadir as urnas. Cid não acompanhou a conversa toda, mas confirmou que sabia do encontro.