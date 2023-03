Deltan aciona Ministério da Verdade por fala de Lula sobre Moro: “Grave”

Lula afirmou que a operação da PF que desarticulou um possível atentado contra a vida de Moro seria uma armação do ex-juiz

O deputado Deltan Dallagnol (Podemos/PR) acionou, nesta quinta-feira (23), a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, conhecida como Ministério da Verdade, para investigar suposta disseminação de fake news pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mais cedo, Lula afirmou, em um evento no Pernambuco, que a operação da Polícia Federal que desarticulou um possível atentado contra a vida de autoridades públicas, incluindo o senador Sérgio Moro (União Brasil/PR) e sua família, seria uma armação do ex-juiz.

“Eu não vou falar porque acho que é mais uma armação do Moro. Quero ser cauteloso, vou descobrir o que aconteceu. Mas é visível que é uma armação do Moro”, disse o presidente.

A PF deflagrou, ontem, a Operação Sequaz que desarticulou plano feito pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) de sequestrar e matar servidores Moro e o promotor de Justiça Lincoln Gakiya, que integra o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo (Gaeco).

Segundo Delta, a fala de Lula contradiz, inclusive, as afirmações feitas por membros do governo. “A fala de Lula enfraquece a credibilidade das Instituições e da resposta do Estado contra o atentado, ampliando o risco à vida de Moro, de Lincoln e de suas famílias, que foi ameaçada pelo crime organizado”, disse o deputado.

Também em resposta, Moro rebateu a fala do presidente. “Se acontecer algo, a responsabilidade é de Lula”, disse o senador em entrevista à CNN.